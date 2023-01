Canción: Sam Smith – «Gloria»

Sam Smith tiene nuevo single titulado Gloria, segundo adelanto de su nuevo disco del mismo título que saldrá el 27 de Enero a través de Capitol Records.

Sobre el single Gloria

¿Qué nos cuenta sobre el single? Smith describe el single como “mi himno de amor queer, diciendo que la vida es una canción para Gloria, algo a lo que no puedo poner palabras. No sé si es la naturaleza o una energía femenina dentro de mí que estoy liberando..”

Anteriores singles del disco: Love Me More, Unholy con Kim Petras y Gimme con Koffee y Jessie Reyez.

Sobre el disco Gloria

Fecha de publicación: 27 de Enero

Sello: Capitol Records

¿Cuál fue su último lanzamiento? The Thrill of It All en 2017

¿Qué nos cuentan sobre el disco? «Ha sido mágico en todos los sentidos hacer esta pieza musical y al darte este disco te estoy dando parte de mi corazón y alma. Gloria me ayudó a superar algunos momentos oscuros y fue un faro para mí en mi vida. Espero que pueda ser eso para ti», comentó al artista al anunciar su nuevo trabajo.