Canción: Sam Smith – «Love Me More»

Sam Smith ha lanzado un nuevo single llamado Love Me More, primer lanzamiento del artista desde The Lighthouse Keeper en 2020 y que viene acompañado de un videoclip que comienza con un montaje en VHS de imágenes de la infancia y los años de juventud de Smith.

Según Smith, la canción supone «la manera perfecta de comenzar un nuevo capítulo con vosotros. Me ha llevado toda una vida expresar este tipo de alegría y honestidad en mi música. Estoy tan feliz de tenerlos a todos aquí conmigo. Espero que os encante».

El álbum de estudio más reciente de Smith, Love Goes, se publicó en octubre de 2020.

Sam Smith – Love Me More

Sobre Sam Smith

Dos colaboraciones, con Disclosure y Naugthy Boy, le bastaron a Sam Smith para que medio mundo le pusiera los ojos encima. Gracias a estas y a una calidad vocal hija del soul, se Sam consiguió el BBC Sound of 2014 y el Brit Award de la crítica, dos premios que dictan las tendencias de la música británica. A partir de allí, su ascenso ha sido imparable, componiendo éxitos que encontrarás reunidos en esta lista.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

