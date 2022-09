Canción: Sam Smith y Kim Petras – «Unholy»

Sam Smith y Kim Petras han colaborado en una nueva canción titulada Unholy, primer adelanto del cuarto álbum de estudio de Smith, que aún no tiene título ni fecha oficial.

Artista: Sam Smith y Kim Petras

Álbum: Por definir

Single de adelanto: Unholy

Fecha de publicación: Por definir

Sello: EMI Records

Lanzamientos anteriores: Su tercer y más reciente disco, Love Goes, salió en octubre de 2020.

Sobre el single: Sam Smith cuenta que «Unholy se hizo en Jamaica y fue uno de los momentos creativos más gloriosos que he tenido como artista. Nunca me había divertido tanto haciendo un disco. Fue tan catártico y liberador experimentar así y tirar el libro de reglas. También ha sido un honor trabajar con Kim y ser testigo de su brillantez. Esta canción trata sobre liberarse de las garras de los secretos de los demás…”

Por su parte, Petras asegura que «es genial conocer a otro artista que es realmente un buen escritor y tiene una visión propia. Lo pasé genial en el estudio con ellos. Realmente creyeron en mí y me animaron a ser totalmente yo misma. Me siento muy honrada de que me hayan elegido para estar en esta canción”.

Sobre Sam Smith

Dos colaboraciones, con Disclosure y Naugthy Boy, le bastaron a Sam Smith para que medio mundo le pusiera los ojos encima. Gracias a estas y a una extraordinaria calidad vocal hija del soul, Smith consiguió el prestigioso BBC Sound of 2014 y el Brit Award de la crítica, dos premios que dictan las tendencias de la música británica año tras año. A partir de allí, su ascenso ha sido imparable, y es que, entre éxito y éxito, sus álbumes y EP siempre nos dejan momentos de catarsis que navegan entre la desesperación y el romanticismo con una voz que habla de corazón a corazón.

Fuente: Apple Music

Discografía de Sam Smith

In the Lonely Hour (2014)

The Thrill of It All (2017)

Love Goes (2020)

