Canción: Santigold – «High Priestess»

Tenemos nueva canción de Santigold, la primera desde 2018 con I Don’t Want: The Gold Fire Sessions. Se trata de High Priestess, una colaboración con Ray Brady, Boys Noize y Ryan Olson de Psymun and Gayngs.

Para conocer el proceso que ha llevado a Santigold hasta este tema, nada mejor que sus propias palabras en un largo y completo comunicado: «Había comenzado a trabajar en este ritmo y no tenía nada en mente para un tema, solo sabía que quería hacer una especie de canción de rap punk (por muy peligroso que suene). Mi amigo Ray Brady y yo comenzamos a trabajar en algo, tratando de agregar todos los elementos que tenían sentido. Boys Noize terminó trayendo algo súper genial que realmente construyó la canción y me emocionó aún más. Iba avanzando rápidamente, hasta que dejó de serlo. La energía punk rock, la angustia, con la que quería encontrarme, no estaba del todo allí. Intenté agregar una guitarra y un kit de batería en vivo, y eso era un gran zumbador rojo «X». Terminé llamando a Psymun (Simon Christensen) quien trajo a Ryan Olson, y ellos trajeron el elemento final que faltaba. La energía que buscaba no podía ser la versión antigua del punk rock, tenía que ser el sonido futuro del punk rock. Trajeron la angustia, el tira y afloja que faltaba, pero sonaba muy fresco y totalmente inesperado. Todo se unió de una manera que nunca podría haber imaginado cuando empezamos, pero fue exactamente lo que me propuse hacer. Quiero hacer música que suene como el pasado y el futuro, todo en uno; música que te hace sentir lo suficientemente seguro como para saltar, pero luego nos lleva en un viaje a donde necesitábamos ir pero nunca habíamos oído hablar. Quiero que mi música sea el puente.

Me encanta trabajar de esta manera, un esfuerzo comunitario, una reunión de mentes y corazones para hacer algo que sea una verdadera colaboración, más que cualquiera de las partes individuales. Para mí, la música se trata de comunidad, es una forma de conectarse, tanto al hacerla como al escucharla. Hice esta canción durante los últimos dos años durante la pandemia y estaba desesperado por este tipo de conexión. Empecé a trabajar en él en mi estudio con Ray unas semanas antes del primer cierre de 2020, pero después de eso, estaba completamente sola en una habitación. Parte del tiempo estuve en una habitación en una cabaña en medio del bosque en Canadá, completamente aislada. Sin embargo, la tecnología fue increíble, porque sentí que estaba pasando el rato con estos muchachos todo el tiempo. Mi ingeniero me grabó en mi computadora en mi estudio desde lejos. Boys Noize y yo quedábamos todos los días en Zoom y hablábamos y nos reíamos más de lo que habíamos hecho en años. Trabajé con Simon por primera vez de esta manera, a través de Zoom con nosotros en diferentes países, e inmediatamente descubrí lo que me encanta de él como productor. Era como teletransportar un gran ambiente al estudio, poder sentarse durante horas cara a cara trabajando juntos en canciones.

También había estado en modo mamá durante meses, y fue como encontrar oro haber encontrado una cabaña a la que escapar durante los días, escaparme y estar con música y amigos después de no haber tenido la oportunidad de hacerlo durante meses. fin. Literalmente salvó mi espíritu. Y eso nos lleva al nombre de la canción. Llamé a esta canción «High Priestess» porque esta canción era sobre mi grandeza. Necesitaba ser testigo de mí misma en ese momento, invocando mi propio poder, mi propia fortaleza, mi propia sabiduría, porque sentí que me había desconectado de eso, habiendo sido despojada del ritmo de vida que había cultivado por mí misma, y empujado a esta versión más pequeña y unidimensional de mí misma, conectado a tierra y aislada durante demasiado tiempo. Sin embargo, las letras son divertidas, letras de rap en general, jactanciosas, engreídas, pero eso es de lo que estaba hablando en el fondo».

Santigold – High Priestess

