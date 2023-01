Canción: Sarah McCoy – ‘Sorry For You’

Una norteamericana descubierta en París, una de las voces más impactantes del momento presenta el tercer adelanto de su inminente segundo álbum. La artista de Nueva Orleans Sarah McCoy nos brinda Sorry For You, el tercer adelanto de su nuevo disco HIGH PRIESTESS que saldrá a la venta el próximo 27 de Enero a través de Gentle Threat (el sello discográfico del propio descubridor de Sarah, el pianista Chilly Gonzales).

Os podría decir que Sorry For You es esto, o es lo otro; pero me quedaría corto… Simplemente ponte los auriculares, siéntate y dale al play.

Aparecen sonidos por todos lados, amén de la melodía pegadiza y arrolladora que da la bienvenida e impregna la canción; arduo trabajo de los productores del disco, Chilly Gonzales y Renaud Letang. Y Sarah McCoy te canta su perdón, una reflexión empoderada hacia el ego, hacia la cultura narcisista; y sin pedir perdón por nada.

HIGH PRIESTESS

Esperando con ansia (en Plasa Fransia, frase de cierto artista argentino) a HIGH PRIESTESS, que saldrá el 27 de Enero de la mano del sello discográfico Gentle Threat, su autora Sarah McCoy nos avanza que:

«No estoy segura de que alguien pueda definir el género de ‘HIGH PRIESTESS‘, pero es sorprendentemente cálido y acogedor por la intensidad de la música. Se trata de la atmósfera en la que nacieron y crecieron sus canciones. New Orleans es una anomalía muy específica en los Estados Unidos, y fue ahí donde alimenté la sombría música de ‘Blood Siren’ (su primer disco), como en un bar embrujado en el fondo del mar e iluminada como con la cabeza en las nubes. Con éste nuevo álbum, los pies están en el suelo. Cuando canto ‘HIGH PRIESTESS‘ estoy abordando algo muy distinto. Es una disección personal de mi relación personal conmigo misma», asegura McCoy.

En fin… que el primer álbum de Sarah McCoy, Blood Siren (Deustche Grammophon GmbH, 2019), te vuela la cabeza es indudable (Nina Simone o Amy Winehouse estarán orgullosas). De momento, los tres singles de adelanto de HIGH PRIESTESS (Weaponize Me, Go Blind y este Sorry For You) también te la vuelan. Cuidado con el resto del disco.