Canción: Sea Power – «Green Goddess»

La banda anteriormente conocida como British Sea Power, ahora solamente Sea Power, ha publicado una nueva canción titulada Green Goddess.

Se trata del cuarto single de su próximo disco Everything Was Forever, que se publicará el próximo 18 de febrero.

Sobre la canción

Título: Green Goddess

Incluido en: Everything Was Forever

Anteriores singles: Two Fingers, Lakeland Echo y Folly.

Sobre el tema: Fue escrito por Jan Scott Wilkinson y Marin Noble. «(Noble) tuvo la idea inicial de la música a la que ayudé a arreglar y agregar voces. Es una canción de amor sobre todo lo verde, desde Lake District hasta New Forest. Los lugares en los que me encanta estar, que son tranquilos y reconstituyentes», afirma Wilkinson.

Sea Power – Green Goddess

Todo sobre el nuevo disco de Sea Power

Título: Everything Was Forever

Fecha de publicación: 18 de febrero

Anteriores lanzamientos: Let The Dancers Inherit The Party, publicado en 2017

Tracklist de Everything Was Forever

01. ‘Scaring At The Sky’

02. ‘Transmitter’

03. ‘Two Fingers’

04. ‘Fire Escape In The Sea’

05. ‘Doppelgänger’

06. ‘Fear Eats The Soul’

07. ‘Folly’

08. ‘Green Goddess’

09. ‘Lakeland Echo’

10. ‘We Only Want To Make You Happy’

Portada de Let The Dancers Inherit The Party

