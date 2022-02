Canción: Sexy Zebras – «Una canción para resucitar»

Si hay algo que nos ha salvado estos últimos dos años de encierro, incertidumbre y ansiedad ha sido la música. Y es algo que en todos los momentos de oscuridad, siempre sale al rescate. Y es precisamente lo que también salvó a los Sexy Zebras ya no solo como banda, sino como un núcleo cohesionado, como una hermandad más allá de las melodías.

Una canción para resucitar trata precisamente sobre eso. Una balada eléctrica, una canción melódica distorsionada y aguerrida que, como con Marte, saca a relucir la facción más contenida y dulce de una banda que ha conseguido reinventarse y articular un discurso fuera de los clichés preestablecidos con los que se ha intentado catalogar al trío madrileño.

Gabi Montes, vocalista y bajista de la banda, habla así de Una canción para resucitar, su nueva bandera: «Esta canción nos salió muy natural, sin pretensión ninguna: la sentimos como un abrazo. Como un paseo en bicicleta mientras amanece. Nos sirvió para incidir en esa sensación liberadora que nos acompaña en todo el proceso del disco de dejar que las cosas sean, de no forzar nada, de no pretender nada, de no predicar con nada. Fue la primera mezcla del álbum, y escucharla nos llenó de calma»

Ya conocíamos Tonterías, O todos o ninguno, Jaleo, Marte y Nena, cinco canciones de lo que será Calle Liberación, inminente cuarto álbum de unos Sexy Zebras que están llamados a ser uno de los nombres habituales de festivales y salas durante todo el año, y que verá la luz el próximo viernes 25 de marzo; y dueños de un nuevo repertorio mucho más maduro y reflexivo, pero que no pierde ni un ápice del músculo y la energía eléctrica que caracteriza a la banda.

Un álbum que se antoja un devocionario de hits irrebatibles, y que empiezan en unos días a presentar en directo en una gira que los llevará por prácticamente toda la geografía española y por algunos de los festivales más importantes del circuito.

Sexy Zebras – «Una canción para resucitar»

Fechas de la gira

04.03: León. El Gran Café [entradas]

05.03: Gijón. Sala Billy Bob [entradas]

10.03: Sevilla. Sala Malandar [entradas]

11.03: Granada. Sala Granada 10 [entradas]

18.03: Barcelona. La Nau [entradas]

25.03: Valencia. 16 Toneladas [entradas]

26.03: Alicante. Sala Stereo [entradas]

01.04: Vigo. La Fábrica de Chocolate [entradas]

22.04: Madrid. Ochoymedio Club [entradas]

13.05: A Coruña. Mardi Gras [SOLD OUT]

20-21.05: Jávea (Alicante). Montgorock [entradas]

27-29.05: Ourense. Ouren Sound Fest [entradas]

