Canción: Shame – «Adderall»

Shame ha compartido un último adelanto de su nuevo álbum, titulado Food For Worms, a través del lanzamiento del sencillo Adderall. El álbum se lanzará el 24 de febrero a través de Dead Oceans. Además, la canción presenta un cameo oculto de la artista Phoebe Bridgers, según reveló la banda en una reciente entrevista con NME.

¿Qué sabemos sobre el disco?

Food For Worms será el tercer álbum de estudio de Shame y se lanzará el 24 de febrero a través del sello discográfico Dead Oceans. El disco ha sido precedido por los sencillos Fingers Of Steel y Six Pack.

¿Qué sabemos sobre el single?

Adderall es el tercer sencillo lanzado por Shame antes del lanzamiento de Food For Worms. Según Steen, la canción es una «observación de una persona que depende de medicamentos recetados. Estas pastillas cambian su estado mental y físico y alteran su comportamiento, se trata de cómo esto les afecta a ellos y a quienes les rodean».

¿Otras informaciones relevantes?

Además del lanzamiento de su nuevo álbum, Shame se embarcará en una gran gira por el Reino Unido y Europa a finales de este mes, con paradas en Madrid (Nazca) y Barcelona (La 2 de Apolo) los días 19 y 20 de marzo.

Tracklist del disco

La lista de canciones de «Food For Worms» es la siguiente:

Fingers Of Steel Six-Pack Yankees Alibis Adderall Orchid The Fall of Paul Burning By Design Different Person All The People

Sobre Shame

Shame es una banda inglesa de post-punk originaria del sur de Londres, formada por cinco amigos del colegio: Charlie Steen (voz), Charlie Forbes (batería), Sean Coyle-Smith (guitarra), Eddie Green (guitarra) y Josh Finerty (bajo). La banda se hizo conocida por sus actuaciones enérgicas y apasionadas, así como por sus letras críticas y políticas. Su primer álbum, Songs of Praise, se publicó en 2018 y recibió elogios de la crítica. Su segundo álbum, Drunk Tank Pink, salió en 2021 y mostró una evolución en su sonido y temática. Su tercer álbum, Food For Worms, se espera para febrero de 2023.

Discografía de Shame

La discografía de Shame consta de tres álbumes de estudio, dos EPs y varios sencillos. Estos son los títulos y fechas de lanzamiento de sus trabajos: