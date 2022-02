Canción: Sharon Van Etten – «Porta»

Sharon Van Etten ha publicado una nueva canción llamada Porta, para la que ha contado con colaboradores de lujo como Daniel Knowles en los sintetizadores, el baterista Jorge Balbi, el guitarrista Charley Damski y el bajista Devin Hoff.

Es el primer tema de Van Etten desde Let Go en 2020 y su dueto con Angel Olsen en Like I Used To, publicado el año pasado.

En este caso, la canción trata sobre «la construcción de una rutina de amistad y entrenamiento físico con su amiga y entrenadora de pilates».

Sharon Van Etten – Porta

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!