Canción: Shego – «LUCKY»

2022 está siendo el año de la consagración de Shego tras su potente irrupción en la escena indie nacional. El exitoso estreno de Pablo a comienzos de año y un cierre de verano por todo lo alto con la colaboración con Zahara en el tema MERICHANE, dan paso ahora a LUCKY, su nuevo single.

Un tema en el que presentan de manera renovada su característico post-punk; destacando el sonido de sus guitarras y de esa batería que nos va marcando el ritmo hasta llegar a lo más alto. LUCKY también se deja llevar entre sintetizadores, con un toque más desenfadado, y por momentos acariciando el new wave.

Todo ello combinado con una letra pegadiza que pinta a himno. «Aún no sé, qué me esperaba. Otra vez el mismo drama», LUCKY nos habla de todas las veces que hemos vuelto a caer. Aplicable a cualquier tipo de adicción. Porque la parte más dura de mandar a la mierda algo a lo que somos adictxs es, precisamente, querer realmente mandarlo a la mierda; cuando algo nos engancha hasta perder el control, da igual lo que sea, deja de hacernos bien y empieza a doler. Y salir es complicado, a veces no se logra hasta que se toca fondo.

LUCKY pone sobre la mesa todo eso que nos arrastra aunque la conciencia diga que por ahí no. Eso a lo que, sabiendo que no debemos, vamos. LUCKY también nos canta todo lo que viene después, y nos obliga a bailar con el dolor y las expectativas incumplidas. Pero LUCKY no es, para nada, un drama, sino todo lo contrario; nos empodera hasta convencernos de que esta vez sí, hasta gritar bien alto a los problemas que tienen que acabar; un subidón que cierra con la promesa de tomar, de una vez por todas, las riendas.

El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Ester G. Mera, una producción que presenta y representa esa ceguera teñida de control, ese caos interno entre luces de neón en plena Gran Vía madrileña, LUCKY tiene ese algo que se queda dentro, un universo que atrapa.

Una canción que convence del estilo versátil de la banda madrileña formada por Maite, Raquel, Charlotte y Aroa; que retrata un exitoso presente cargado de futuro, pues pronto habrá noticias sobre la publicación de su esperado disco y en los próximos días dará comienzo su gira.

Próximos conciertos

· 19/11 · SEVILLA (Sala Custom)

· 26/11 · MÁLAGA (Sala Paris15)

· 02/12 · SANTIAGO (Sala Malatesta)

· 09/12 · ZARAGOZA (Sala López)

· 10/12 · VALENCIA (Sala Rock city)

· 16/12 · OVIEDO (Sala Tribeca Live)

· 13/01 · TARRAGONA (Sala Zero)

· 14/01 · PAMPLONA (Sala Totem)

· 20/01 · BURGOS (Sala Anden 56)

· 21/01 · BILBAO (Sala Cotton)

· 28/01 · VIGO (Sala Rouge)

· 11/02 · BARCELONA (Sala Ceferino)