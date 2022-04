Canción: Sigrid feat. Bring Me The Horizon – «Bad Life»

Tenemos nueva canción de Sigrid en colaboración con Bring Me The Horizon. Se trata de Bad Life, que estará incluida en su esperado segundo LP How To Let Go, que se lanzará el 6 de mayo.

«Estamos muy orgullosos de esta canción, y esperamos que pueda brindar algo de consuelo. Puede que no sea la colaboración más probable, pero hemos sido fans el uno del otro desde hace tiempo y estamos muy felices de poder colaborar en esta canción», asegura Sigrid.

«Jordan y yo escribimos esta canción en el confinamiento, de forma remota. Nos encantó el mensaje, pero realmente no encajaba con el resto del disco que estamos creando actualmente. Cuando descubrimos que Sigrid era fan, sentimos que encajaba perfectamente con ella, aunque al principio me resistí porque sentí que era un disco muy especial. Entonces Sigrid me preguntó si haría un dúo con ella en la canción y eso cerró el trato», agrega Oli Sykes.

Sigrid feat. Bring Me The Horizon – Bad Life

Tracklist de How To Let Go

1. It Gets Dark

2. Burning Bridges

3. Risk Of Getting Hurt

4. Thank Me Later

5. Mirror

6. Last To Know

7. Dancer

8. A Driver Saved My Night

9. Mistake Like You

10. Bad life

11. Grow

12. High Note

