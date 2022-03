Canción: Sigrid – «It Gets Dark»

Sigrid ha compartido su nuevo sencillo It Gets Dark, nuevo adelanto del segundo álbum de la estrella pop noruega, que aún ha sido anunciado oficialmente pero que se espera para los próximos meses.

La canción rinde homenaje a los altibajos de la vida, como explica la propia artista. «Creo que necesitas experimentar los momentos bajos de la vida para sentir los momentos altos, y tienes que saber lo que apesta para luego apreciar adecuadamente las cosas buenas. It Gets Dark es una oda a eso. Honestamente, no creo que haya estado tan entusiasmada con el lanzamiento de un single hasta ahora”.

Sigrid – It Gets Dark

