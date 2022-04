Canción: Sinead O’Brien – «There Are Good Times Coming»

Sinead O’Brien ha lanzado un nuevo sencillo llamado There Are Good Times Coming, tercer adelanto extraído de su álbum debut, Time Bend And Break The Bower, que se publicará el 10 de junio a través de Chess Club Records.

Sinead O’Brien – There Are Good Times Coming

Tracklist de Time Bend And Break The Bower

1. ‘Pain Is The Fashion Of The Spirit’

2. ‘Salt’

3. ‘Girlkind’

4. ‘End Of Days’

5. ‘Like Culture’

6. ‘The Rarest Kind’

7. ‘Holy Country’

8. ‘Spare For My Size, Me’

9. ‘There Are Good Times Coming’

10. ‘Multitudes’

11. ‘Go Again’

