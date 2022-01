Canción: Slash & Myles Kennedy & The Conspirators – «Call Off The Dogs»

Slash, el mítico guitarrista de Guns N Roses, ha lanzado Call Off The Dogs, su primera canción nueva del año y en la que colabora de nuevo con Myles Kennedy & The Conspirators.

Sobre la canción



Título: Call Off The Dogs

Incluido en: 4

Fecha de publicación: 11 de febrero

Sobre la canción: Según Slash, fue compuesta en un arranque de inspiración. «No puedes pensar demasiado en algo como esta canción, porque mata su espíritu», asegura.

Anteriores singles: The River is Rising y Fill My World.

Slash & Myles Kennedy & The Conspirators – Call Off The Dogs

