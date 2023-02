Canción: Slipknot – “Bone Church”

Slipknot ha lanzado un nuevo single independiente llamado Bone Church con un vídeo dirigido por Shawn «Clown» Crahan. La canción fue creada en una jam session durante la gira 0.5: The Gray Chapter.

Sobre el single Bone Church

¿Qué nos cuentan sobre el single? Durante la última gira, la banda se reunió en una Jam Room que tienen en el Backstage después de cada concierto para tocar y probar nuevas ideas, y el resultado es esta canción que dedican a sus fans, ya que consideran que muestra una visión muy profunda, dentro de la historia de Slipknot, que todavía está haciendo escrita.

¿Tiene videoclip? ¿Sobre qué trata?: Sí, y además tiene la particularidad de que Shawn ‘Clown’ Crahan ha utilizado imágenes del video anterior de la banda para Yen.

Lanzamiento anterior: El lanzamiento anterior de Slipknot fue su reciente disco The End, So Far, publicado en septiembre de 2022.