Canción: Snail Mail & Mac DeMarco – «A Cuckhold’s Refrain»

A Cuckhold’s Refrain es la primera canción de un nuevo proyecto de Snail Mail en el que ha contado con la colaboración de Mac DeMarco bajo el sobrenombre Peppermint Patty.

Canción: A Cuckhold’s Refrain

Artista: Snail Mail y Mac DeMarco como Peppermint Patty.

Sobre la grabación: El tema fue grabado en el garaje de DeMarco hace dos años, y también cuenta con JD Beck, DOMi y Deaton Chris Anthony.

Lanzamientos anteriores: Por parte de Snail Mail, su más reciente disco Valentine llegó el año pasado. Sin embargo, DeMarco lleva desde 2019, cuando publicó Here Comes The Cowboy, sin nuevo material, aunque recientemente ha declarado estar actualmente trabajando en un nuevo disco.

Sobre Snail Mail

Snail Mail es el proyecto musical de la guitarrista y cantautora Lindsey Jordan, actualmente acompañada por Alex Bass (bajo), Ray Brown (batería) y Madeline McCormack (guitarra y teclados). La banda comenzó a interpretar sus canciones en directo en 2015 y lanzó el EP Habit en 2016. El álbum de estudio debut de Snail Mail, Lush, fue publicado el 8 de junio de 2018 a través de Matador Records y fue nominado para Artista Revelación / Lanzamiento y Mejor Álbum de Rock en los Premios Libera2019. En 2021, llega su segundo disco Valentine.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.