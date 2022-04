Canción: Soccer Mommy – «Unholy Affliction»

Soccer Mommy ha compartido Unholy Affliction, un nuevo single extraído del disco Sometimes Forever que saldrá a la venta el 24 de junio a través de Loma Vista. La nueva canción ha sido producida por Daniel Lopatin AKA Oneohtrix Point Never y supone el segundo adelanto de este trabajo tras la reciente Shotgun, con la que acompañó el anuncio oficial del lanzamiento del nuevo álbum.

El anterior trabajo de Sophie Allison fue Color Theory, que se publicó en 2020, aunque entre tanto nos ha entregado temas como Kissing in the Rain para la banda sonora del cómic Dark Nights: Death Metal y Rom Com 2004, un descarte de este cada vez más cercano Sometimes Forever.

Soccer Mommy – Unholy Affliction

Tracklist de Sometimes Forever

01 Bones

02 With U

03 Unholy Affliction

04 Shotgun

05 NewDemo

06 Darkness Forever

07 Don’t Ask Me

08 Fire in the Driveway

09 Following Eyes

10 Feel It All the Time

11 Still

