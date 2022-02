Canción: Soft Cell – «Happiness Is Not Included»

Han pasado dos décadas desde que Soft Cell publicó su último álbum, aunque el conocido dúo synth-pop aún causa fascinación al público. Medios internacionales se han hecho eco generando atención y contenido sobre la publicación de *Happiness Not Included, quinto álbum de estudio del grupo y recordando los logros del dúo, con más de 25 millones en ventas, seis UK Top 10 y un BRIT Award en su trayectoria.

Soft Cell – el legendario frontman Marc Almond y el productor e instrumentalista Dave Bell – regresan con otra muestra de su inminente quinto álbum de estudio, un single que comparte nombre con este nuevo trabajo y que se publicó el pasado viernes 25 de febrero.

Preparado para su lanzamiento el 6 de mayo de 2022 vio BMG, supone el primer álbum de la banda desde la edición de Cruelty Without Beauty en 2002. Con 25 millones de discos vendidos, seis singles TOP en UK y un Brit Award, Soft Cell son una de las bandas más visionarias de la escena británica. Han creado una enorme influencia en la cultura de la música desde entonces, sentando las bases para el synth pop que seguirían Erasure y los Pet Shop Boys.

La primera llamada de atención de Soft Cell se produjo con el lanzamiento de su única Tainted Love, que compitió en los charts por todo el mundo, incluyendo el número #1 en las listas de UK durante dos semanas seguidas y un Top Ten en Estados Unidos. Un triunfo que fue seguido por una larga lista de éxitos en sus dos primeros álbums Non-Stop Erotic Cabaret y The Art of Falling Apart, además su mini álbum Non-Stop Ecstatic Dancing también alcanzó el Top 10.

La idea de hacer un nuevo álbum comenzó tras el apoteósico final de la actuación en The O2 en Londres en 2018. Una puesta en escena espectacular con un sold-out de 20.000 personas, donde el set prolongado de Soft Cell incluyó algunos de sus mayores éxitos como Tainted Love, Say Hello, Wave Goodbye, Torch, Memorabilia y muchas más. Lo que habían planeado como su final se transformó en un nuevo inicio.

Soft Cell – Happiness Is Not Included