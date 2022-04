Canción: Sorry – «There’s So Many People That Want To Be Loved»

Sorry han compartido su nueva canción There’s So Many People That Want To Be Loved, primer adelanto del disco que tienen pensado lanzar este año y del que aún no conocemos los detalles.

Según la propia Asha Lorenz de la banda, se trata de un tema que pretende ser un «una canción de amor triste y divertida» al mismo tiempo.

Sorry – There’s So Many People That Want To Be Loved

