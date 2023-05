Canción: Sparks – «Nothing Is As Good As They Say It Is»

Los hermanos Ron y Russell Mael, más conocidos como Sparks, siguen sorprendiéndonos con su prolífica y excéntrica carrera musical. A punto de lanzar su 26º álbum de estudio, The Girl Is Crying In Her Latte, el próximo 26 de mayo por Island Records, nos presentan su tercer sencillo, Nothing Is As Good As They Say It Is, una bomba de pop-punk que nos cuenta la historia de un bebé de 22 horas que quiere volver al vientre materno porque el mundo exterior no es tan bueno como le habían dicho.

Un bebé desencantado con la vida

El tema tiene un ritmo contagioso y divertido, pero también una letra irónica y mordaz que refleja el descontento del protagonista con la vida. El bebé canta con una voz adulta y expresa su decepción con frases como «I want to go back to where I came from / Nothing is as good as they say it is» o «I’m not impressed with what I see / Nothing is as good as they say it is».

Un álbum lleno de historias

Nothing Is As Good As They Say It Is es el tercer sencillo que Sparks han lanzado de su próximo álbum, The Girl Is Crying In Her Latte, tras Veronica Lake, una canción dedicada a la actriz Veronica Lake y su famoso peinado, y The Girl Is Crying In Her Latte, que cuenta con la participación de Cate Blanchett en el video musical. Todas estas canciones demuestran la capacidad de Sparks para crear historias completas y detalladas dentro de canciones pop perfectas y originales.

Según los hermanos Mael, el álbum es «tan audaz e intransigente como cualquier cosa que hayamos hecho en aquel entonces o, por lo que importa, en cualquier momento de nuestra carrera».

Si quieres disfrutar del talento y la creatividad de Sparks, no te pierdas su nuevo álbum, The Girl Is Crying In Her Latte, que saldrá el 26 de mayo por Island Records.