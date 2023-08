Canción: Spector – «The Notion»

La banda londinense Spector ha lanzado su nuevo sencillo The Notion, después de 18 meses sin publicar nueva música. La canción cuenta con un solo de guitarra del músico Dev Hynes, también conocido como Blood Orange.

Producida por Dimitri Tikovoi y mezclada por Catherine Marks, The Notion es una canción hipnótica que se originó durante las sesiones de grabación de su último álbum Now or Whenever.

El vocalista Fred Macpherson explicó que la canción es una carta a su yo más joven, recordándole que reprimir sentimientos y emociones es peligroso y que nada es para siempre. Por su parte, el guitarrista Jed Cullen agregó que la canción surgió de una sesión de escritura cancelada para otro proyecto, lo que les permitió experimentar con sonidos y crear una canción en la que muchos pueden verse reflejados.

Disfrutemos de este retorno de los ingleses mientras esperamos noticias de un posible nuevo disco.