Canción: Spiritualized – «The Mainline Song»

Spiritualized ha compartido su nueva canción The Mainline Song, perteneciente a su próximo disco Everything Was Beautiful, que saldrá el 25 de marzo a través de Bella Union.

Este tercer adelanto de su nuevo álbum está inspirado «parcialmente en las protestas que tuvieron lugar en los Estados Unidos hacia el final del primer confinamiento en 2020», y viene acompañado de un videoclip dirigido por el propio Jason Pierce.

En cuanto al disco, como ya sabíamos por anteriores singles, fue grabado en 11 estudios diferentes, así como en la propia casa de Pierce, con el líder de la banda tocando nada menos que 16 instrumentos.

Spiritualized – The Mainline Song

