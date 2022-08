Canción: Stella Donnelly – «How Was Your Day?»

Como ya sabéis por anteriores informaciones, Stella Donnelly lanzará su nuevo disco titulado Flood el próximo 26 de agosto. Hasta ahora, ya habíamos podido escuchar dos singles titulados Lungs y Flood, al igual que el propio álbum, y ahora llega el tercer adelanto bajo el título How Was Your Day?

La canción, que viene acompañada de un videoclip dirigido por Nick Mckk y Claire Giuffre, trata sobre los problemas de comunicación que a veces se producen en las relaciones de pareja, e incluye fragmentos de conversaciones reales en las que parejas reconocen la necesidad de tener una buena conversación, pero ninguna de las partes se atreve a dar el primer paso.

Disfrutemos de este How Was Your Day? mientras esperamos la llegada del sucesor de su disco Beware of the Dogs, con el que debutó en 2019.

Sobre Stella Donnelly

Stella Donnelly (nacida el 10 de abril de 1992) es una artista galesa-australiana que publicó su primer EP titulado Thrush Metal en 2017 en el sello discográfico Healthy Tapes, que fue reeditado en los Estados Unidos por el sello Secretly Canadian.

Dos años después, lanzó su álbum debut, Beware of the Dogs, el 8 de marzo de 2019 a través de Secretly Canadian. Su segundo trabajo, Flood, saldrá el 26 de agosto 2022.

Discografía de Stella Donnelly

Beware of the Dogs (2019)

Flood (2022)

