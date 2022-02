Canción: Stereophonics – «Right Place Right Time»

Stereophonics ha compartido su última canción Right Place Right Time, que sonará en su próximo álbum Oochya!, que llega este mismo viernes 4 de marzo a través de Stylus Records e Ignition Records Ltd.

La canción ha sido escrita por Kelly Jones, y habla sobre su propia vida amorosa. «¡Nunca antes había mencionado a tres novias en una canción! Es bastante extraño en realidad, pero se trata de la casualidad y el destino. Ese tipo de canción podría durar para siempre si nombraras a todas las personas con las que te hayas encontrado en tu vida”.

Hasta el momento, ya habíamos podido escuchar tres adelantos de este disco: Hanging On Your Hinges, Do Ya Feel My Love? y Forever.

Stereophonics – Right Place Right Time

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!