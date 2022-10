Canción: Stormzy – «Hide & Seek»

Ya tenemos nueva canción de Stormzy. El británico ha compartido su nuevo sencillo Hide & Seek, primer adelanto de su próximo tercer álbum This Is What I Mean, que nos llegará el 25 de noviembre vía 0207 Def Jam.

Será la continuación de Heavy Is The Head, publicado en 2019, y el artista lo describe como «una carta íntima de amor a la música» que se creó en una especie de «campamento de música Stormzy» en la isla de Osea en el estuario de Essex. «Todos éramos músicos, pero no siempre estábamos haciendo música. Algunos días jugábamos al fútbol o paseábamos haciendo fotos. Y el subproducto de eso fue una música muy hermosa», nos promete.

Ahora, podemos descubrirlo ya con esta canción y su correspondiente videoclip.

Sobre Stormzy

Con su primer mixtape en 2013, Stormzy generó grandes expectativas sobre su música. Su álbum Gang Signs & Prayer (2017) ha confirmado todas y cada una de ellas. El rapero londinense se ha alzado como uno de los fenómenos más potentes de la escena inglesa, con una brillante fusión entre sus raíces grime y un sonido cercano al hip-hop estadounidense actual. Su visión comercial, autenticidad, fidelidad a sus orígenes musicales y un flow todopoderoso son algunas de sus señas de identidad, reflejadas con todo lujo de detalle en esta compilación de sus mejores hits.

Fuente: Apple Music

Discografía de Stormzy

Gang Signs & Prayer (2017)

Heavy Is the Head (2019)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!