Canción: Stormzy y RAYE – «The Weekend»

En el mundo musical, a menudo se producen colaboraciones que despiertan nuestra curiosidad, y en esta ocasión, son Stormzy y RAYE quienes han vuelto a unir fuerzas para entregarnos su último sencillo, The Weekend. Esta cautivadora mezcla de R&B y rap nos transporta a los vibrantes años 2000, recordando el estilo característico que pusieron de moda artistas como Ja Rule y Ashanti.

Dirigido por Omar Jones, el video musical de The Weekend es un auténtico festín visual que no escatima en nostalgia. La cuidadosa selección de ropa y la iluminación del set evocan a los icónicos videoclips de Hot In Here de Nelly, sumergiendo a los espectadores en un viaje al pasado mientras disfrutan del presente.

Esta no es la primera vez que estos dos londinenses del sur unen sus talentos, ya que previamente colaboraron en el sencillo Ambition de RAYE en 2016. Ahora, con The Weekend, nos presentan una evolución en su música, mostrando cómo su enfoque en la composición ha evolucionado con el tiempo.

Stormzy, conocido por su impecable rap y estilo único, ha lanzado tres álbumes de estudio hasta la fecha, siendo el más reciente This Is What I Mean, que vio la luz a finales del año pasado. Además de sus éxitos en solitario, ha sorprendido al público con colaboraciones exitosas con artistas de renombre, como Jonas Blue, Ed Sheeran, Burna Boy y Dave.

Por su parte, RAYE ha cautivado al público desde su debut con el EP Welcome to the Winter en 2014. Además de su talento vocal inigualable, su destreza para escribir canciones la ha llevado a colaborar con grandes nombres de la música, como Beyoncé, Little Mix, John Legend y Ellie Goulding. Su álbum debut, My 21st Century Blues, lanzado este año, ha sido recibido con elogios por parte de la crítica, consolidando aún más su posición como una artista versátil y talentosa.