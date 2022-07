Canción: Sulcus – ‘Once’

Hace unos días, Sulcus nos presentó su último single de nombre Once -título en inglés- perteneciente a su álbum debut, el cual presentarán el próximo 2 de Julio en la madrileña sala Rockville de Madrid.

Sulcus es una banda madrileña de rock que fusiona psicodelia, stoner y blues con una soltura que quita el hipo. Está compuesta por cuatro miembros, Jaime Lahoz (guitarra y compositor), Adriana Domínguez (voz), Laura Reyes (batería) y Pablo Terrón (bajo).

Han grabado su disco debut en el estudio privado de Jaime y ha sido mezclado por Isaac Rico (Maika Makovski, Rozalén, Sexy Zebras, etc).

Sin muchos más detalles de su primer álbum, nos han ido desvelando alguna de las canciones que componen ese primer parto, como Precious Drop, My Now Here, Angry Blues, They Say. No Solution con colaboración, en mezcla de sintes, de Sergio Valdehita (Sidecars, Iván Ferreiro, Mafalda, etc). Y a todo esto le sigue This Girl, No Solution Reprise, One Of These Days y Once.

Jaime Lahoz nos explica el porqué de esta decisión: «El plan original era esperar a tener el disco acabado para publicarlo, pero todo cambió cuando comenzó la pandemia y nos confinaron. Quedó claro que era imposible cumplir los plazos que nos habíamos marcado. Entonces decidimos lanzar los temas uno a uno en cuanto los tuviéramos acabados para mantener la motivación y empezar a conectar con el público».

Once

Once es un rock progresivo con destellos psicodélicos en el que se lamentan de los errores cometidos en la juventud y de como vamos perdiendo vitalidad a lo largo de los años, pero al mismo tiempo deja entrever que la madurez nos da una forma más sosegada y consciente de afrontar la vida.

Y por último, y no menos importante, este 2 de Julio presentarán el disco debut en la sala Rockville de Madrid con una primicia ya anunciada. Tenéis que saber que solo en sus directos cuentan la coherente y emocionante historia del origen del nombre del grupo, Sulcus; una palabra en latín que significa ‘surco’.