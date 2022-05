Canción: Superorganism – «On & On»

A medida que se acerca el lanzamiento del segundo álbum de Superorganism, World Wide Pop, que se publica el 15 de julio, el quinteto se complace en revelar una cuarta canción del disco. Titulada On & On, es el momento pop más directo del World Wide Pop y cubre las letras existenciales con la producción idiosincrásica de la banda. La pista se adentra en la rutina implacable y repetitiva de la vida mientras Orono canta: «Am I insane or is it now the normal way? / Reason’s out, just hope and pray / And switch off till it goes away»

Harry agrega: «Es un poco una analogía entre el efecto del día de la marmota que pueden tener las giras y la naturaleza cíclica de crecer como persona y repetir los mismos errores en el camino».

El video de On & On está dirigido y animado por AEVA basado en un concepto de la propia banda con animación de personajes de Diana Gradinaru. En su video más completo, la banda quería transmitir una sensación de mirar hacia atrás en nuestra era actual desde un período de tiempo futuro con nostalgia de ojos nublados, sobre lo que explican: «Piense en cómo hoy miramos hacia atrás en épocas anteriores con fascinación y una visión a menudo teñida de rosa, como los años 60, pero hubo luchas y ansiedades en cualquier época que no sea necesariamente capturada por esa nostalgia. Queremos dar la sensación de que no existen los «buenos viejos tiempos», mostrando a alguien en el futuro mirando hacia atrás a nuestro día actual pensando que la década de 2020 parece como los «buenos viejos tiempos».

World Wide Pop incluye trece pistas que logran un equilibrio entre el artificio y la seriedad, entre la tontería de la ciencia ficción y la intensidad existencial. Un escaparate para la comprensión recién profundizada de Superorganism de los intereses e impulsos de cada uno, el tipo de convergencia creativa que esperarías cuando los amigos en línea comienzan a pasar tiempo juntos en la vida real (su debut se completó antes de que toda la banda hubiera estado en la misma habitación al mismo tiempo).

Sobre Superorganism

Superorganism es un colectivo de art-pop indie cuyos ocho miembros provienen de Nueva Zelanda, Japón, Australia, Corea del Sur y el Reino Unido. El grupo está compuesto principalmente por músicos que se conocieron por primera vez en línea, y siete de ellos vivían juntos en una casa en Londres cuando formaron Superorganism en 2017. Su álbum debut homónimo de 2018 incluía el sencillo Everybody Wants to Be Famous, y en 2022 volverán con World Wide Pop.

Fuente: Apple Music

Discografía de Superorganism

Superorganism (2018)

World Wide Pop (2022)

