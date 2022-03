Canción: Swedish House Mafia – «Redlight» (con Sting)

Swedish House Mafia han anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum Paradise Again, del que además han compartido su nuevo single Redlight.

El nuevo y esperado álbum del trío formado por Axwell (nacido como Axel Hedfors), Steve Angello y Sebastian Ingrosso llegará el 15 de abril a través de Republic Records.

Para la nueva canción que hoy nos presentan, cuarto adelanto tras It Gets Better, Lifetime (feat. Ty Dolla $ign y 070 Shake) y Moth To A Flame, han contado con la colaboración de Sting, quien interpreta su conocidísimo estribillo para Roxanne de The Police adaptado a la música electrónica del trío.

Swedish House Mafia & Sting – Redlight

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!