Tanxugueiras lanza su nuevo single Desidia, un nuevo avance de su tercer disco, que verá la luz en las próximas semanas. Desidia, que ya está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales y que Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro interpretan en los directos de la Xira Midas, es una reivindicación de la necesidad del autocuidado. Las cantareiras emplean un símil con el baile para narrar el proceso de escucha y liberación de la culpa para avanzar en el camino.

«A veces es necesario parar y escuchar a nuestro cuerpo. Entender lo que nos dice y lo que nos pide sin que nos tengamos que sentir culpables por no ser, no dar, no llegar a lo que se nos exige o autoexigimos. Tenemos que sentirnos liberadas de esa culpa. Podemos y tenemos derecho a parar, sin ser juzgadas, para poder volver, disfrutar de nosotras y de nuestros movimientos, y pisar más fuerte todavía», señalan las pandeireteiras.

Desidia narra el proceso del descubrimiento y aceptación de la necesidad real del autocuidado. La música y las letras de las cantareiras, inspiradas en la música tradicional gallega y en la lírica popular, profundizan en ese camino. Desde los primeros síntomas de apatía y falta de motivación, explicitado en frases como «rematade xa esta bailiña / estou cansa, preciso deitar» que acompañan al pasodoble, que da pie al verso «Ai quedar, deixame quedar». Desde el desinterés a la valentía de reconocer la necesidad de parar. Desde el punto en el que los movimientos del baile y de los cuerpos se encuentran y acompañan, como metáfora, el proceso de tomar impulso y ponerse en pie. «Os meus puntos vou guiando, os meus pasos van medrando, os meus brazos tornan alto» alcanzan el clímax con el retrouso «Ai!, bailar que eu vou guiar«.

Videoclip con Carla Cervantes y Justin de Jager

Desidia se presenta con un videoclip dirigido por Trece Amarillo y producido por PlayPlan, que se rodó el pasado mes de mayo en distintas localizaciones de las Rías Baixas de Galicia, como son Marín (Pastoriza), Bueu (Agrelo) y Moraña. En esta nueva pieza audiovisual, las pandeireteiras ceden su protagonismo habitual a la coreografía e interpretación de Carla Cervantes y Justin de Jager.

Se trata de la primera colaboración conjunta entre Cervantes (quien, junto con Sandra Egido, forma el dúo lookathingsdifferent) y De Jager (coreógrafo, entre otros, del Scapino Ballet Rotterdam), especializados en threading, un estilo de baile en el que los cuerpos se enhebran. Precisamente la coreografía construye el movimiento a partir del diálogo que nace entre los cuerpos y que tiene, como testigo, al patrimonio natural gallego. Los cuerpos generan nudos, caminos y aberturas durante su conversación, que crece y avanza a medida que lo hace la propia canción.