Canción: Taylor Swift – «This Love» (versión 2022)

Taylor Swift presenta la nueva versión al completo de This Love, un sencillo de su disco 1989 (2014) que sigue sumando a su proyecto de reelaborar las canciones de sus primeros cinco discos: Fearless (2008), Speak now (2010), Red (2012), 1989, y Reputation (2013).

La canción se estrena después de que apareciese parcialmente en el trailer de la nueva película de Amazon Prime Video, The Summer I turned Pretty. La artista femenina más escuchada de Spotify en 2021 mostró a través de sus redes sociales su agradecimiento a la autora originaria de la novela, Jenny Han, por estrenar de esta manera su nueva versión: “Siempre he estado muy orgullosa de esta canción y estoy muy emocionada por este giro de acontecimientos”.

Muchos de sus fans, tras escuchar la nueva versión, reconocen en ella algo «mágico», un sonido celestial seguramente producido por una mayor notoriedad de la voz de Taylor y por la presencia de sonidos reverberantes que mejoran la versión anterior. La sensación general de sus seguidores tras escuchar la reelaboración de Fearless -álbum que contiene canciones tan míticas como Love story o You belong with me– es que la artista se ha superado con creces. La publicación de este último disco readaptado tuvo 143 millones de reproducciones en su primera semana, cifra por encima del promedio semanal de los álbumes número 1 de este año.

Puedes escuchar This Love aquí.

Taylor Swift – This Love

Sobre la reelaboración de 1989, queda por confirmar si Taylor lanzará más canciones del disco. Tras publicar Wildest Dreams (Taylor`s Version) en septiembre del año pasado, This Love se convierte en la segunda canción del álbum que albergó éxitos tan sonados como Blank Space, o Shake it off.

Además de este proyecto, Swift lanzó hace unas semanas su último single: Carolina. Se trata de una canción original compuesta y musicalizada por ella que formará parte de la banda sonora de la película Where The Crawdads Sing.

Sobre el motivo de sus nuevas versiones

La regrabación de los primeros discos de Swift fue una decisión de la cantante tras la lucha de derechos con su antigua discográfica. Taylor comunicó a través de sus redes sociales lo ocurrido con su antiguo productor, Scooter Braun. En un primer momento, la cantante tenía un contrato firmado con Big Machine Records, empresa que meses después fue adquirida por Ithaca Holding, perteneciente a Scooter Braun. En 2018 Swift firma con Universal Music y los derechos originales de sus primeros álbumes se quedan en la antigua discográfica. Tras la desapropiación, Taylor decide contar lo sucedido y seguir hacia delante: anuncia la reelaboración de sus primeros discos haciendo valer sus derechos como compositora.

Sobre Taylor Swift

Taylor Swift fue con solo 17 años la artista más joven capaz de llegar al número uno en las listas de country. Algo que de por sí ya bastaría para que su carrera mereciese la pena ser revisitada. Sin embargo, desde que eso ocurriera en el 2006, la cantante y compositora de Pensilvania no ha dejado de batir récords y acumular galardones en el pop rock más comercial. Estamos, de hecho, ante una de las mayores estrellas que la música norteamericana ha alumbrado en su historia y, sin lugar a dudas, la que cuenta con más popularidad en los 2000.

Discografía de Taylor Swift

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (2012)

1989 (2014)

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (2020)

Evermore (2020)

Re-grabaciones

Fearless (Taylor's Version) (2021)

Red (Taylor's Version) (2021)

