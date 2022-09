Teebs y Panda Bear han colaborado con una nueva canción titulada Did It Again, que encabeza un doble sencillo lanzado por el productor junto con otro tema llamado NES.

Artista: Teebs y Panda Bear

Single de adelanto: Did It Again

Sello: Brainfeeder

Lanzamientos anteriores: Son las primeras canciones de Teebs, aka Mtendere Mandowa, desde 2020. Sin embargo, en el caso de Panda Bear, acabar de publicar un álbum colaborativo llamado Reset junto a Sonic Boom.