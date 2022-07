Canción: The 1975 – «Part Of The Band»

The 1975 regresan por fin con su nuevo single Part Of The Band, la primera muestra de su muy esperado próximo álbum Being Funny In A Foreign Language, y que acompañan con un videoclip dirigido por Samuel Bradley.

Being Funny In A Foreign Language, el quinto álbum de estudio de la banda, fue grabado en los Real World Studios en Wiltshire, Reino Unido y los Electric Lady Studios en Nueva York. Se publicará el 14 de octubre a través de Dirty Hit y está disponible para reservar desde ahora mismo en la web oficial de la banda.

Formados en Manchester en 2002, The 1975 se han establecido como una de las bandas definitorias de su generación con su estética distintiva, su ardiente base de fans y su enfoque sonoro único.

El álbum anterior de la banda, Notes On A Conditional Form de 2020, se convirtió en su cuarto álbum No. 1 consecutivo en el Reino Unido, y también llegó al No. 1 en Australia. La banda fue nombrada ‘Banda de la década’ de NME en 2020 después de ser coronada como ‘Mejor grupo’ en los BRIT Awards en 2017 y 2019. Su tercer álbum de estudio, A Brief Inquiry Into Online Relationships, también ganó ‘Mastercard British Album del año’ en la ceremonia de 2019.

VIDEO DE «PART OF THE BAND»

El álbum anterior de la banda, ‘Notes On A Conditional Form’ de 2020, se convirtió en su cuarto álbum No. 1 consecutivo en el Reino Unido, y también llegó al No. 1 en Australia. La banda fue nombrada ‘Banda de la década’ de NME en 2020 después de ser coronada como ‘Mejor grupo’ en los BRIT Awards en 2017 y 2019. Su tercer álbum de estudio, ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships’, también ganó ‘Mastercard British Album del año’ en la ceremonia de 2019.

The 1975 regresará en directo como cabezas de cartel del festival de rock más grande de Japón, Summer Sonic 2022, que tendrá lugar en Tokio y Osaka los días 20 y 21 de agosto.

Tracklist de Being Funny In A Foreign Language

1. The 1975

2. Happiness

3. Looking For Somebody (To Love)

4. Part Of The Band

5. Oh Caroline

6. I’m In Love With You

7. All I Need To Hear

8. Wintering

9. Human Too

10. About You

11. When We Are Together

Sobre The 1975

Procedentes de Manchester, The 1975 se caracterizan por mezclar de manera sumamente heterogénea rock alternativo con R&B y otros géneros para abordar eternas temáticas juveniles como el sexo, el amor o la inseguridad. Inspirado por artistas tan diversos como Michael Jackson, The Rolling Stones, Brian Eno o Sigur Rós, el grupo lanzó entre 2012 y 2013 tres EP con los que llamaron poderosamente la atención de la crítica y el público. Su álbum debut de 2013 llegó al primer puesto del ranking británico, un logro duplicado en 2016 con I Like It When You Sleep..., también número uno en Estados Unidos. El aclamado A Brief Inquiry Into Online Relationships apareció en 2018 mientas que su segunda parte, el algo decepcionante Notes on a Conditional Form, llegaría en 2020.

Fuente: Apple Music

Discografía de The 1975

The 1975 (2013)

I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It (2016)

A Brief Inquiry into Online Relationships (2018)

Notes on a Conditional Form (2020)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!