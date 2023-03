Canción: The Beths – “Watching The Credits”

El grupo de power pop The Beths ha lanzado un nuevo single llamado Watching The Credits, que no entró en su último álbum, Expert In A Dying Field. La canción está inspirada en la costumbre de la cantante Elizabeth Stokes de aprender sobre películas sin verlas. El grupo también ha publicado su concierto para NPR Tiny Desk y ha anunciado una gira por Europa y Norteamérica.

Sobre Watching The Credits

Sobre el single: La canción es un himno que incluye violines y un cambio de tono. «Es una canción divertida», han dicho. «No encajaba muy bien en el álbum, así que aquí está para que la disfrutéis por separado».

“Durante bastante tiempo, no me gustaba ver películas, pero sí saber sobre ellas. Podcast, artículos, vídeos de YouTube, making of, análisis críticos. Al final, acababa leyéndome la sinopsis en Wikipedia en vez de ver la película. Para resumir, resumí todo este contenido en esta canción bastante simple. Grabamos el tema para que formase parte de nuestro tercer disco, pero al final decimos no incluirla ya que no encajaba del todo”, explican.

Sobre su disco Expert In A Dying Field

Fecha de publicación: 22 de abril de 2022

Sello que lo publicó: Carpark Records

¿Qué nos cuentan sobre el disco? El disco es el tercero de la banda y explora las emociones y las experiencias de la cantante Elizabeth Stokes tras una ruptura sentimental. Con letras honestas y melodías pegadizas, el álbum muestra la evolución y la madurez del grupo.