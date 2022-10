Canción: The Big Moon – «This Love»

The Big Moon han compartido This Love, una nueva canción extraída de su próximo disco Here Is Everything, que saldrá el 14 de octubre a través de Fiction Records.

Este tercer single de adelanto, tras Wide Eyes y Trouble, se basa en las experiencias de la vocalista Juliette Jackson durante y después de su embarazo.

«Me sorprendió la nueva profundidad de amor que puedes encontrar para tu bebé. Y el amor que puedes sentir por una pareja que te ayuda desinteresadamente en los momentos más oscuros y extraños de tu vida. Alguien que literalmente sostendrá una cacerola para que puedas hacer pis después de una cesárea”, asegura.