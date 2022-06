Canción: The Big Pink – «Love Spins On Its Axis’

Este 2022 está siendo un año lleno de sorpresas, y una de ellas ha sido el retorno después de una década de The Big Pink, que lanzaron el primer single de su reencuentro en abril, No Angels, y ahora vuelven con Love Spins On Its Axis, tema que han escrito con Jamie T y Jamie Hince de The Kills.

«Es posiblemente la canción más esperanzadora que hemos escrito. Mi vida empezó a ser muy confusa y empecé a sentirme como si estuviera en una guerra extraña y surrealista de la que nunca iba a poder salir. Desde las profundidades de esa oscuridad tuve un momento de perfecta claridad y calma en el que empecé a preguntarme, ¿qué es lo más importante en este viaje en el que estoy? El amor. Puro y simple. Siempre ha sido el amor», asegura Robbie Furze sobre este tema.

Mientras esperamos a que anuncien oficialmente si lanzan nuevo disco o no, la banda se embarcará en una gira por Reino Unido a lo largo del mes de junio, que nos ponemos extender a al resto del continente europeo en los próximos meses.

