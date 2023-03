Canción: The Chemical Brothers – «No Reason»

El dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers ha lanzado un nuevo single llamado No Reason, el primero desde las dos canciones que publicaron en 2021 bajo el título The Darkness That You Fear. La canción es una muestra de su próximo álbum, en el que están trabajando actualmente y del que aún no se conoce el título ni la fecha de publicación.

Sobre No Reason

Sobre el single: Según el comunicado de prensa, «No Reason es inconfundible e irresistible, construido a partir de una melodía en cascada, un riff pesado y ácido y un redoble de caja que suena como un tatuaje militar”.

Y el videoclip: El sencillo viene acompañado de animaciones surrealista que recrean las imágenes de sus recientes conciertos. Ha sido dirigido por sus colaboradores habituales Smith y Lyall, y coreografiado e interpretado por Gecko Theatre.

Conciertos en España: The Chemical Brothers actuarán en el Mallorca Live Festival el 15 de julio y en el Bilbao BBK Live el 16 de julio.