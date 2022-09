Canción: The Comet Is Coming – «Technicolour»

Ya podemos escuchar Technicolour, una nueva canción del próximo álbum Hyper-Dimensional Extension Beam de The Comet Is Coming, acompañada de un video musical dirigido por Charlie Robins.

El grupo grabó Hyper-Dimensional Extension Beam, que se publicará el 23 de septiembre a través del sello Impulse, en los Real World Studios de Peter Gabriel.

El grupo formado por el baterista Max Hallett (aka Betamax), el saxofonista Shabaka Hutchings (también conocido como Shabaka) y Dan Leavers (también conocido como Danalogue), que se encarga de los teclados y la producción, lanzó Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery, su LP más reciente, en 2019, seguido del EP The Afterlife el mismo año.