Canción: The Coral – «Drifter’s Prayer»

The Coral no paran de sorprendernos con sus proyectos musicales. La banda británica ha anunciado que lanzará dos nuevos álbumes el próximo 8 de septiembre: Holy Joe’s Coral Island Medical Show y Sea Of Mirrors. El primero es un disco conceptual que narra la historia de un viejo parque de atracciones, mientras que el segundo está inspirado en las películas de spaghetti western de los años 60.

Un actor de lujo para una canción especial

Para adelantar el primero de estos trabajos, el grupo ha compartido esta semana un nuevo single titulado Drifter’s Prayer, que cuenta con la colaboración del actor John Simm, conocido por sus papeles en series como Life On Mars o Doctor Who. Simm se encarga de narrar un poema escrito por el teclista Nick Power, que habla de un trabajador del carnaval que reflexiona sobre su vida y el mundo moderno.

Según ha explicado James Skelly, líder de la banda, la idea surgió al juntar una melodía acústica de estilo country con las palabras del poema. “Necesitábamos a alguien que hiciera la narración. Le mandamos un mensaje a John, que ya había venido a algunos conciertos nuestros, y dijo que sí enseguida. Lo clavó perfectamente. Es un profesional. Es genial poder ver a alguien así trabajando, alguien que es tan bueno haciendo su trabajo”, ha dicho.

Power ha añadido: “Estábamos hablando de tener una canción con spoken word en el álbum, pero quizás trayendo a un actor para que la hiciera. Se me ocurrió la idea de este trabajador del parque de atracciones que mira hacia atrás en su vida, como una elegía al viejo mundo del carnaval ambulante y sus costumbres. Cómo esas personas eran su propia comunidad, constantemente en movimiento, vagando por Inglaterra. Y esta persona aceptando que el mundo moderno le ha dejado atrás, de alguna manera. John Simm entró y lo entendió enseguida. Creo que lo hizo en dos o tres tomas”.

Dos colaboraciones estelares

No es la primera vez que The Coral cuentan con la participación de actores famosos en sus canciones. El otro álbum que publicarán en septiembre, Sea Of Mirrors, incluye la voz del protagonista de Peaky Blinders, Cillian Murphy, en el tema The Last Dance.