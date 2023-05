Canción: The Gaslight Anthem – “Positive Charge”

La banda estadounidense de rock The Gaslight Anthem ha roto su silencio musical con un nuevo single llamado Positive Charge, el primero que publican desde su quinto álbum, Get Hurt, en 2014. La canción ha sido grabada con la colaboración de Peter Katis, conocido por su trabajo con The National, y anticipa el próximo disco de la banda, que será el primero en su propio sello, Rich Mahogany Recordings.

Un mensaje de alegría y optimismo

Según ha explicado el líder de la banda, Brian Fallon, en un comunicado, Positive Charge comenzó como un mensaje de alegría para ellos mismos y para su público. «El tema central es mirar las cosas por las que has pasado y sentir que quieres seguir adelante con el corazón abierto hacia el futuro, creyendo que los mejores años no están detrás de ninguno de nosotros y que lo bueno que tenemos vale algo», ha dicho.

La canción tiene un gran alcance springsteeniano que hace tan especial a The Gaslight Anthem, con una melodía pegadiza y unos coros épicos que invitan a cantar a pleno pulmón. El single ya está disponible en las plataformas digitales y también se puede reservar en formato vinilo de 7 pulgadas.

Un nuevo álbum en camino

Positive Charge es el primer adelanto del sexto álbum de estudio de The Gaslight Anthem, que todavía no tiene título ni fecha de lanzamiento confirmados. Lo que sí se sabe es que será el primer trabajo que la banda editará en su propio sello discográfico, Rich Mahogany Recordings, distribuido por Thirty Tigers.

La banda ha anunciado también que está trabajando en el nuevo disco, que supondrá su regreso oficial tras un paréntesis de varios años. Recordemos que The Gaslight Anthem se tomó un descanso indefinido en 2015, tras la gira de Get Hurt, y solo volvió a reunirse en 2018 para celebrar el décimo aniversario de su aclamado álbum The ’59 Sound.

Una trayectoria de éxito

The Gaslight Anthem se formó en 2006 en New Brunswick, Nueva Jersey, y está compuesto por Brian Fallon (voz y guitarra), Alex Rosamilia (guitarra y teclados), Alex Levine (bajo y coros) y Benny Horowitz (batería). Su estilo musical combina el rock alternativo con influencias del punk, el folk y el soul.

La banda debutó en 2007 con el álbum Sink or Swim, al que siguió al año siguiente The ’59 Sound, considerado su obra maestra y uno de los mejores discos de rock de la década. En 2010 lanzaron American Slang, un trabajo más maduro y melódico, y en 2012 Handwritten, que les llevó a alcanzar el top 3 en las listas de Estados Unidos y Reino Unido. Su último álbum hasta la fecha es Get Hurt, publicado en 2014, que mostró una faceta más oscura y experimental de la banda.

Además de sus cinco álbumes de estudio, The Gaslight Anthem ha editado varios EPs, singles y recopilatorios, como The B-Sides o The ’59 Sound Sessions. También han colaborado con otros artistas como Bruce Springsteen, Pearl Jam o Chuck Ragan, y han actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo. Su música ha sido elogiada por la crítica y el público, que les considera una de las bandas más importantes e influyentes del rock actual.