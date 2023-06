Canción: The Hives – «Countdown To Shutdown»

La banda sueca de rock The Hives ha lanzado un nuevo single titulado Countdown To Shutdown, que forma parte de su esperado álbum The Death Of Randy Fitzsimmons, que saldrá a la venta el 11 de agosto de 2023.

La enérgica Countdown To Shutdown

Countdown To Shutdown es una canción explosiva y energética, que muestra el estilo característico de The Hives: guitarras afiladas, ritmo frenético y la voz carismática de Howlin’ Pelle Almqvist. El tema viene acompañado de un divertido videoclip dirigido por SNASK, en el que unos ejecutivos de traje se convierten en estrellas del rock por un día.

The Death Of Randy Fitzsimmons

The Death Of Randy Fitzsimmons será el séptimo álbum de estudio de The Hives, y el primero desde Lex Hives en 2012. El disco ha sido producido por la propia banda y cuenta con la colaboración de Dave Sardy, quien ha trabajado con grupos como Oasis, Wolfmother o LCD Soundsystem. El álbum incluye 12 canciones, entre las que se encuentra Bogus Operandi, el primer adelanto que se publicó el mes pasado.

El título del álbum hace referencia al misterioso compositor que figura en los créditos de todas las canciones de The Hives, y que según la leyenda es un amigo de la infancia de la banda que les envía las canciones por correo. Algunos creen que se trata de un pseudónimo del propio Almqvist, pero él siempre lo ha negado.

No te pierdas Countdown To Shutdown y el resto de canciones de The Death Of Randy Fitzsimmons, el nuevo álbum de The Hives que promete ser uno de los mejores discos de rock del año.