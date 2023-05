Canción: The Japanese House – «Sunshine Baby»

La cantante y compositora Amber Bain, más conocida como The Japanese House, nos tiene acostumbrados a deleitarnos con su pop indie lleno de matices y emociones. Su primer álbum Good At Falling (2019) fue una muestra de su talento para crear atmósferas envolventes y melodías pegadizas. Su EP Chewing Cotton Wool (2020) nos regaló dos colaboraciones con Justin Vernon, el líder de Bon Iver, que demostraron su versatilidad y su conexión con otros artistas.

El segundo álbum de The Japanese House

Ahora, The Japanese House está a punto de lanzar su segundo álbum In The End It Always Does, que saldrá el próximo 30 de junio bajo el sello Dirty Hit. El disco promete ser una obra personal e íntima, basada en las experiencias que ha vivido Bain en los últimos años. Entre ellas se encuentran su mudanza a Margate, una ciudad costera al sur de Inglaterra; su relación poliamorosa con una pareja que se rompió; y su trabajo con una productora e ingeniera mujer, Chloe Kraemer, algo que le cambió la vida.

Para ir abriendo boca, The Japanese House nos ha presentado tres adelantos del álbum: Boyhood, Sad To Breathe y Sunshine Baby. Esta última canción es la más reciente y cuenta con un invitado muy especial: Matty Healy, el vocalista de The 1975. No es la primera vez que ambos colaboran, ya que Healy ha sido uno de los principales apoyos de Bain desde sus inicios. De hecho, The 1975 produjo su primer EP Pools To Bathe In (2015) y ha seguido involucrado en su carrera.

Sunshine Baby, una canción luminosa y nostálgica

Sunshine Baby es una canción luminosa y nostálgica a la vez, que refleja el sentimiento de aceptar el final de una relación. La letra está inspirada en el perro de Bain y en su ex pareja, con quienes solía pasar tiempo en la playa siendo “sunshine babies”. La voz dulce y armoniosa de Bain se mezcla con los coros sutiles de Healy, creando un contraste entre lo femenino y lo masculino. La producción es impecable, combinando elementos electrónicos y acústicos, gracias al trabajo conjunto de Bain, George Daniel (también miembro de The 1975) y Chloe Kraemer.

Una artista que no deja de sorprendernos

Sunshine Baby es un tema que nos deja con ganas de escuchar más música de The Japanese House, una artista que no deja de sorprendernos con su sensibilidad y su creatividad. Si queréis verla en directo, podéis aprovechar su gira por el Reino Unido en octubre. Os dejamos las fechas a continuación:

12/10 – Glasgow – SWG3

14/10 – Newcastle-Upon-Tyne – Newcastle University

15/10 – Manchester – New Century

16/10 – Nottingham – Rescue Rooms

18/10 – Bristol – The Trinity Centre

19/10 – Oxford – O2 Academy Oxford

20/10 – Southampton – 1865

22/10 – Birmingham – O2 Academy Birmingham

23/10 – London – Outernet

24/10 – Brighton – CHALK

Y mientras tanto, os invitamos a disfrutar de Sunshine Baby, una canción que os hará sentir como si estuvierais bajo el sol.