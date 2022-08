Canción: The Killers – «Boy»

The Killers han estrenado hoy, 5 de agosto de 2022, una nueva canción para todo el mundo, pero nosotros siempre recordaremos que fuimos los primeros privilegiados en escuchar Boy en su reciente concierto en Mad Cool. La banda de Las Vegas vuelve de este modo con su primera canción desde que lanzaran su último disco Pressure Machine, y como ha explicado el propio Brandon Flowers, fue compuesta antes que las canciones del álbum y al mismo tiempo sirvió como inspiración para el mismo.

«Esta fue la primera canción escrita después de que tuviésemos que cancelar la gira ‘Imploding The Mirage’ debido a la pandemia. Me había mudado recientemente me mudé de regreso a Utah y comencé a hacer viajes a Nephi, donde crecí. Descubrí que el lugar del que había querido alejarme tan desesperadamente a los 16 años ahora era un lugar al que no podía dejar de regresar. Tengo un hijo que se acerca a la edad que yo tenía en ese momento de mi vida. Con Boy, quiero extender la mano y decirme a mí mismo, y a mis hijos, que no lo piensen demasiado. Y a buscar las “flechas blancas” en sus vidas. Para mí ahora, las flechas blancas son mi esposa, mis hijos, mis canciones y el escenario», explica.

Ahora, llega para nosotros el momento de disfrutarlo.