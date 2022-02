Canción: The Killing Joke – «The Lord of Chaos»

Atracción fatal por las luces brillantes

y las fuertes explosiones

Los insectos gobernarán cuando lo hayamos hecho

Nuestro ascenso y caída, nuestra administración, nuestras rabietas

nuestro arte, nuestra excelencia, nuestra arrogancia,

la pobreza y la codicia

el señor del caos está en todas las cosas

Cuando en 1978 estalló The Killing Joke, la broma asesina, el corazón de Inglaterra se paralizó por completo: todos los cimientos sociales de la musica se resquebrajaron y desde aquel instante nada volvió a sonar igual. Han pasado ya 44 años desde aquella lejana sacudida y ahora, aquella broma asesina vuelve a afilar sus garras con El Señor del Caos, un tema que ya por su nombre infunde pavor.

¿Por qué es noticia?

The Killing Joke llevaban 7 años sin publicar un trabajo de estudio. Pylon (2015) fue su último trabajo. Con Lord of the Chaos, rompen la sequía. Se trata de un sencillo que adelanta lo que será su potente EP (con el mismo nombre), y que verá la luz el próximo 25 de marzo del presente año. El mini álbum contará con un arsenal de cuatro temas, Lord Of Chaos y Total como novedades y dos remezclas, Big Buzz (Motorcade Mix) y Delete In Dub (Youth’s Disco 45 Dystopian Dub), ambas incluidas en su anterior album Pylon.

Sobre la canción

Se trata de un tema muy potente, desgarrador, que anuncia una hecatombe. El tema se estructura en base a fuertes guitarras pesadas, siguiendo la contundencia de Pylon. Es un claro tributo al mundo que vivimos. Según comenta el vocalista de la banda Jaz Coleman, «Nunca he conocido nada como el tiempo que estamos viviendo; no desde la crisis de los misiles cubanos, pero ahora, en comparación, tenemos múltiples puntos críticos. Lord of Chaos trata de las múltiples fallas en los sistemas complejos de nuestro mundo, cuando la tecnología se sobrecarga y la IA malinterpreta las intenciones de los enemigos».

Sobre la banda

Killing Joke son una banda de post punk originaria del Reino Unido, concretamente se formó durante 1978 en el vibrante barrio londinense de Notting Hill. Como formación puede decirse que está considerada como una de las más innovadoras e influyentes de los 80’s y 90’s, hecho que inspiró el nacimiento de bandas como Nirvana, Ministry, Nine Inch Nails, Prong, Soundgarden, Faith No More, entre otras. También son conocidos como referencia en la creación del estilo industrial.

Curiosamente, la columna vertebral de la banda ha logrado mantenerse constante a lo largo del tiempo, algo inusual en muchas agrupaciones musicales, el cantante y teclista Jaz Coleman y el guitarrista Kevin Walker (Geordie). Los bajistas a Martin Glover y Paul Raven se ha ido alternando según la época, así como los bateristas.

Su música viene definida por un sonido fuerte, distorsionado, de teclados oscuros y góticos, potentes guitarras metálicas y ritmos hipnóticos, confiriendo una arquitectura global de bases pesadas, tribales e incluso bailables.

Conciertos

La banda ya confirmó los detalles de Honour The Fire, su primera gira por el Reino Unido en más de tres años, y lo hará desde el 28 de marzo hasta el 9 de abril de 2022. Las ciudades elegidas son Nottingham, Bristol, Birmingham, Liverpool, Manchester, Leeds, Cheltenham, Cardiff, Bristol, Liverpool, Birmingham, Manchester, Newcastle, Glasgow, Leeds, y Londres., así como otras metrópolis europeas. No está previsto España. Las entradas están ya disponibles en www.myticket.co.uk y www.killingjoke.co.uk.

