Canción: The Kooks – «Cold Heart»

El nuevo disco de The Kooks, sexto de su trayectoria, saldrá a la venta el próximo 22 de julio a través de Lonely Cat / AWAL Recordings. Como ya sabéis, se titulará 10 Tracks To Echo In The Dark, y hoy conocemos un nuevo adelanto, concretamente el tercero, titulado Cold Heart.

Sobre la canción, el cantante Luke Pritchard ha explicado que trata sobre «alcanzar el perdón y recuperar el humor cuando finalmente logras tener algo de perspectiva».

Tras lanzar en enero el EP Connection – Echo In The Dark Part 1 e irnos presentando los singles Jesse James y Modern Days, ya estamos más cerca de descubrir este nuevo trabajo de los británicos, que además han estado celebrando el 15º aniversario de su álbum de debut Inside In / Inside Out.

Sobre The Kooks

A mediados de los 2000, The Kooks se sumó a la nueva ola rockera que estalló en el Reino Unido con un arsenal de hits. La formación de Brighton, comandada por el cantante y guitarrista Luke Pritchard, recogía la tradición del britpop para reciclarla con guitarras más rock y una base rítmica atronadora. Artífice de himnos eufóricos que podrían reavivar a un muerto, sobre todo Naive o She Moves In Her Own Way, The Kooks es una de las mejores cosas que le han pasado al rock británico actual

Fuente: Apple Music

Discografía de The Kooks

Inside In / Inside Out (2006)

Konk (2008)

Junk of the Heart (2011)

Listen (2014)

Let's Go Sunshine (2018)

10 Tracks to Echo In the Dark (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

