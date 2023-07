Canción: The Last Dinner Party – «Sinner»

La banda londinense The Last Dinner Party acaba de publicar su segundo single, titulado Sinner. La canción trata sobre la autoaceptación y el deseo de reconciliarse con el pasado y el presente.

La banda también ha anunciado una gira por el Reino Unido con 11 conciertos en todo el país, con Picture Parlour como teloneros. Además, se espera que el álbum debut de The Last Dinner Party sea publicado en los próximos meses.

Una breve pero prometedora trayectoria

The Last Dinner Party ha lanzado dos singles hasta ahora, Nothing Matters, un tema producido por nada menos que James Ford y que descubrimos el pasado mes de abril, y este recién llegado Sinner.

El quinteto de art-rock con sede en Londres se formó en 2021 por la vocalista Abigail Morris, la bajista Georgia Davies, la teclista Aurora Nishevci, la guitarrista Lizzie Mayland y la baterista Maxine Patel.

Poco a poco, han ido adquiriendo una buena reputación por sus actuaciones en directo, que ya les han llevado a algún que otro festival. Muy atentos porque, posiblemente, estamos ante uno de los debuts más prometedores del año.