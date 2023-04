Canción: The Lemon Twigs – «Every Day Is The Worst Day Of My Life»

The Lemon Twigs han lanzado su cuarto y último adelanto de su próximo álbum Everything Harmony, que se publicará el 5 de mayo. Se trata de la canción Every Day Is The Worst Day Of My Life, una pieza melancólica con un aire retro y una sola frase repetida: “Every day is the worst day of my life” (Cada día es el peor día de mi vida).

Sobre Every Day Is The Worst Day Of My Life

Sobre el single: Según el comunicado de prensa, la canción es una “mezcla distintiva de voces pop” con “melodías sofisticadas de folk acústico y texturas ricas” y unas guitarras melódicas que nos trasladan a la década de los 70.

Y el videoclip: El vídeo, dirigido por Hilla Eden, muestra imágenes de la banda tocando en Nueva York, así como clips de animales del zoo y de los hermanos Brian y Michael D’Addario, que forman The Lemon Twigs.

Sobre Everything Harmony

Fecha de publicación: 5 de mayo

¿Qué nos cuentan sobre el disco?: El disco está escrito, grabado, producido e ingenierizado por la propia banda y está influenciado por artistas como Simon & Garfunkel, Arthur Russell y Moondog. El disco aborda temas como la depresión, el aislamiento y la euforia.

Anteriores singles: Antes de Every Day Is The Worst Day Of My Life, la banda había lanzado tres singles: Corner Of My Eye, inspirado en los años 60; Any Time Of Day, inspirado en KISS; e In My Head.

Tracklist del disco: