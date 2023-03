Canción: The Lemon Twigs – «In My Head»

The Lemon Twigs estrenan In My Head, el tercer adelanto de su próximo álbum Everything Harmony. La banda de rock estadounidense formada por los hermanos Brian y Michael D’Addario nos ofrece una canción sobre la desconexión entre el yo interior y el percibido, acompañada de un vídeo inspirado en los años 70. El álbum saldrá el 5 de mayo bajo el sello Captured Tracks.

Sobre el single

¿Qué sabemos del single de adelanto?

Sabemos que se trata del tercer single que The Lemon Twigs nos presentan de su próximo álbum, después de Corner Of My Eye y Any Time Of Day.

¿Cómo definen este single?

Los propios hermanos D’Addario han definido la canción como “una exploración de la desconexión entre tu yo interior y tu yo percibido”.

Sobre el videoclip

¿Quién ha dirigido el videoclip y de qué trata?

El videoclip ha sido dirigido por Paul D. Millar, también conocido como Slugbug, que también ha colaborado con The Lemon Twigs en otras ocasiones. El vídeo está ambientado en los años 70 y muestra a la banda actuando con el mar de fondo y un estilo retro y colorido.

Sobre el disco

¿Cómo se titula el disco y cuando saldrá publicado?

El disco se titula Everything Harmony y saldrá publicado el 5 de mayo bajo el sello Captured Tracks. Se trata del cuarto álbum de estudio de la banda y el primero que publican con esta discográfica.

¿Qué nos cuentan sobre el disco?

Según la nota de prensa, el disco es una mezcla de voces pop, melodías acústicas-folk y texturas ricas, influenciadas por artistas como Simon & Garfunkel, Arthur Russell y Moondog. El disco también aborda temas como la depresión, el aislamiento y la euforia, reflejando las experiencias personales de los hermanos D’Addario.

¿Sabemos algo sobre el proceso de grabación del disco: productor, colaboradores u otros datos?

Sabemos que el disco ha sido escrito, grabado y producido íntegramente por los propios hermanos D’Addario en su estudio casero.

¿Hemos escuchado ya otros adelantos de este disco?

Sí, hemos escuchado dos adelantos más: Corner Of My Eye, una canción inspirada en los años 60 con un toque psicodélico; y Any Time Of Day, una canción inspirada en los años 70 con un toque glam-rock.

¿Cuál fue el último disco de la banda y cuándo se publicó?

El último disco de la banda fue Songs For The General Public, publicado en agosto del 2020 bajo el sello 4AD. Se trató del tercer álbum de estudio de la banda y recibió buenas críticas por su sonido experimental.

¿Tenemos el Tracklist del disco?

Sí, tenemos el tracklist del disco gracias a Genius. Estas son las canciones que lo componen: