Canción: The Linda Lindas – «Groovy Xmas»

Todavía no nos habíamos repuesto del impacto de Growing Up, el álbum debut que las angelinas The Linda Lindas publicaron este pasado mes de abril con Epitaph Records, cuando la banda nos ha sorprendido con Groovy Xmas, un nuevo single navideño que llega acompañado de un genial videoclip.

Acerca de la canción, el grupo ha comentado: «Hay tantas canciones navideñas guays que nos encanta bailar, y la mayoría son de nuestras bandas de punk favoritas: Alice Bag, Red Kross, Shonen Knife… nos inspiraron para escribir nuestro propio villancico, para que puedas añadirlo a tu playlist navideña y disfrutar de él en las reuniones estas fiestas. Por favor, cantad todos juntos y compartid: esperamos que tengáis ‘a very Groovy Xmas y un aó nuevo increíble.»

¡Disfrutémoslo!