Canción: The Linda Lindas – «Too Many Things»

La banda de pop-punk The Linda Lindas ha compartido su nueva canción Too Many Things, un himno sobre el paso a la edad adulta que anticipa sus próximas actuaciones en el festival Coachella.

Sobre Too Many Things

Sobre el single: “Tuvimos un 2022 sin parar, repleto e increíble tocando shows, yendo de gira, conociendo fans y haciendo amigos en los Estados Unidos, así como en España, Alemania, Inglaterra, Japón, Canadá y México. Después de tomar un breve descanso para respirar, recargar energías, concentrarnos en la escuela y volver al estudio, estamos listas para compartir una canción sobre cómo todo se desarrolla tan rápido todo el tiempo: las sorpresas, las decepciones y las oportunidades que nos pasan por delante en cada momento”, dijeron en un comunicado.

Sobre su próximo disco

¿Qué sabemos sobre su próximo disco? Ppco sabemos sobre el sucesor de su debut Growing Up del año pasado, salvo que nos avisan que «estemos preparados para más música, conciertos y nuevos anuncios próximamente».